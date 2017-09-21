Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов освобожден из колонии в поселке Карабас Карагандинской области, где он отбывал наказание за коррупционные преступления.

В разные годы Серик Ахметов занимал посты акима Карагандинской области, министра обороны, премьер-министра Казахстана.

"21 сентября 2017 года экс-глава правительства Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу "в связи с заменой лишения свободы на ограничение", — передает Sputnik Казахстан.

"Спасибо вам всем за внимание. Я поеду домой отдыхать", — сказал Ахметов, выходя из колонии.

14 ноября 2014 года в отношении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова санкционирована мера пресечения "домашний арест". С этого момента экс-глава правительства Казахстана стал фигурантом громкого уголовного дела. На скамье подсудимых вместе с Ахметовым тогда оказался 21 человек, в числе которых государственные служащие разного уровня и бизнесмены Карагандинской области, обвиняемые в ряде коррупционных преступлений.

В июле 2015 года началось судебное разбирательство по названному журналистами "делу Ахметова".

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10 декабря 2015 года бывший премьер-министр Казахстана приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Отбывал наказание бывший глава правительства в колонии АК 159-18, в поселке Карабас Карагандинской области.

В марте 2016 года после рассмотрения апелляционной жалобы в суде Карагандинской области, суд сократил срок отбывания наказания Серику Ахметову до 8 лет колонии.

Ущерб государству, установленный судом и составивший 2,5 миллиарда тенге, Серик Ахметов возместил полностью.

За время отбывания наказания в колонии все фигуранты "дела Ахметова", также осужденные к разным срокам заключения, вышли на свободу. В их числе бывший аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и аким Караганды Мейрам Смагулов.

11 января 2017 года из мест лишения свободы от Серика Ахметова в систему уголовно-исправительной системы поступило ходатайство о сокращении срока неотбытой части наказания по амнистии, объявленной к 25-летию Независимости Казахстана.

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"Абайский районный суд под председательством судьи Гульнары Михановой удовлетворил представление осужденному Серику Ахметову − неотбытая часть наказания сокращена на одну четвертую часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней со дня введения в действие закона", - сообщили в январе 2017 года в суде.