«СК-Фармация» обещает снять дефицит бесплатного инсулина в Алматы

ТОО «СК-Фармация», являющееся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прокомментировало нехватку бесплатного инсулина в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в социальных сетях прошла информация об отсутствии препаратов для пациентов с сахарным диабетом. Сообщаем, что 55 наименований лекарств для амбулаторного лекарственного обеспечения, в том числе инсулины и глюконил, будут развезены в ближайшее время», - говорится в сообщении компании, опубликованном на Facebook.

В СК-Фармация отметили, что управление здравоохранения Алматы разместило заявку в январе на препараты для пациентов с диабетом инсулины и глюконил. Отгрузка препаратов «ЛевеМир Пенфилл», «ЛевеМир ФлексПенн» и «НовоМикс 30 ФлексПенн», а также «Глюконил» 1000 мг, 850 мг и 500 мг по 61 поликлинике Алматы начинается с понедельника. 4 поликлиника, о которой говорится в посте, стоит среди первых медорганизаций, куда будут отгружены препараты, уточнили в компании.