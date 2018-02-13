Сколько составляет среднемесячная заработная плата каждого работающего казахстанца

В октябре-декабре 2017 года среднемесячная заработная плата каждого работающего казахстанца составляла в среднем 163,7 тысячи тенге, что на 5,9% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.

Наибольший реальный рост заработных плат отмечен в Костанайской и Актюбинской областях - на 2,1% за год, до 138,2 тыс. тенге и 130 тыс. тенге соответственно.

При этом самыми высокооплачиваемыми сферами деятельности в Казахстане по итогам IV квартала прошлого года были финансовая и страховая деятельность (рост зарплат составил 0,1% за год, до 316,1 тыс. тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (-7,3%, до 303,3 тыс. тенге), а также информация и связь (+7,4%, до 249,3 тыс. тенге).

Заметный рост заработных плат отмечен в отрасли лесоводства и лесозаготовок (сразу +17% за год, до 162 тыс. тенге) и строительстве (+15,7% за год, до 218,1 тыс. тенге).

В целом, по итогам января-декабря 2017 года среднемесячная зарплата работающего казахстанца составляла 149,7 тыс. тенге, что на 5,1% больше, чем в 2016 год.