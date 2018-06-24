Скончался бывший глава сената Ержан Утембаев

На 63-м году жизни скончался бывший руководитель аппарата сената парламента Казахстана Ержан Утембаев.
О смерти Утембаева в своем Telegram-канале написал политолог Талгат Калиев. Также Калиев напомнил, что Ержан Утембаев был осужден 12 лет назад за организацию убийства оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева.
Спустя годы, исполнитель данного преступления признался в даче заведомо ложных показаний. В 2014 году Ержан Утембаев был освобожден, приговор в отношении него частично отменен.
После освобождения Утембаев не принимал участия в политической жизни страны.
Фото: azattyq.org