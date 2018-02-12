Скончался известный предприниматель Фарид Люхудзяев

Скончался 60-летний бизнесмен Фарид Люхудзяев, сообщает пресс-служба Bank RBK.

Фарид Люхудзяев - выходец из «Евразийской группы». Он начинал бизнес в Кыргызстане вместе Александром Машкевичем, Алиджаном Ибрагимовым и Патохом Шодиевым.

Ранее Фарид Люхудзяев был крупнейшим держателем простых акций Bank RBK. По данным KASE на 1 октября 2017, ему принадлежало 9,53% акций банка. Он покинул кресло председателя совета директоров банка, после вхождения в совет директоров Владимира Кима.

В ноябре 2005 Фарид Люхудзяев создал компанию SBS Group. Это ТОО на сегодняшний день представляет группу компаний, расположенных в разных городах Казахстана и странах СНГ. В общей структуре компании на сегодняшний день работает более 1 тыс. человек. Головной офис ТОО «SBS GROUP» находится в Алматы.

Деятельностью компании SBS Group заключается в координации, мониторинге и контроле финансовой, проектной и маркетинговой деятельности холдинга. Группа компаний, входящих в структуру SBS Group, включает в себя два основных направления деятельности – это производство строительных материалов (силикатный кирпич, автоклавный газобетон, минеральные плиты) и горнодобывающую деятельность (производство базальтового щебня и кварцевого песка).

В МИД рассказали, почему казахстанцам отказали во въезде в Корею

В настоящее время в состав группы компаний входят следующие предприятия: ТОО «Базальт-А» (г. Кандыагаш), ТОО «Силикат-А» (г. Кандыагаш), филиал ТОО «Силикат-А» в Северо-Казахстанской области (п.Ленинградское, г. Петропавловск); филиал ТОО «Базальт-А» и филиал «ТОО Силикат-А» в городе Астана, ТОО «SBS Nedra».