Смерть Дениса Тена: в городах Казахстана почтили память фигуриста

Весть о смерти казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена быстро облетела Казахстан. Почтить выдающегося спортсмена собрались сегодня в Алматы и Астане.

В Алматы у Дворца Республики люди несут цветы и ставят свечи.

Среди почтивших память Дениса Тена здесь были вайнеры Эльдана и Нагима, а также композитор Алим Заиров.

Фото: Zakon.kz

В Астане тоже проходит акиця скорби по выдающемуся спортсмену. Горожане несут цветы и зажигают свечи на Арбате рядом с памятником Кенесары хану.

Фото: Inform.kz

20 июля в 11.00 утра в Ледовом дворце Шымкента почтят память Дениса Тена все, кому он был дорог, для кого его гибель стала большой личной потерей.

Ранее президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Дениса Тена в связи с его трагической гибелью.

Назарбаев выразил соболезнования семье погибшего Дениса Тена

Чиновники, звезды казахстанской эстрады, блогеры, журналисты тоже выразили соболезнования в связи со смертью фигуриста.

Напомним, сегодня 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о том, как спасали фигуриста Дениса Тена сегодня в Алматы. По его словам, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Известный фигурист скончался от большой потери крови, не приходя в сознание.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выразили соболезнования родным погибшего.

Стоит отметить, что организацией похорон погибшего фигуриста займутся Министерство культуры и спорта РК совместно с акиматом Алматы.

Фото: Zakon.kz