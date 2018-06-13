СМИ: Медики будут убивать инфекции вирусами

Медики будут убивать инфекции вирусами. В перспективе такой подход позволит практически полностью заместить антибиотики и проводить более эффективное лечение, сообщает Life.ru.

Учёные из Университета Джорджа Мейсона разработали специальную методику лечения тяжёлых бактериальных инфекций специальными вирусами.

Как подтвердили клинические исследования вирусов-бактериофагов, препараты на их основе не наносят вреда организму человека и эффективнее справляются с большинством известных учёным бактерий.

Как отмечается, главным достоинством нового метода лечения стало практически полное отсутствие побочных эффектов. Учёные выяснили, что бактериофаги не ослабляют иммунную систему человека, не вызывают дисбактериоз и никак не влияют на работу других органов в организме.

Ученые уверены, что в будущем такие препараты смогут полностью заменить антибиотики. Дело за малым - доказать, что использование модифицированных вирусов для уничтожения бактерий безопасно для организма в долгосрочной перспективе.

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