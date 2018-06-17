СМИ: Россия привела в состояние повышенной боеготовности Черноморский флот

Силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, сообщают источники Reuters, близкие к российским военным.

Российские чиновники говорят, что Украина, по их мнению, наращивает военное присутствие в регионе в качестве "провокации" во время мундиаля.

Рейтер не смог подтвердить данные об усилении военного присутствия Украины у независимых источников, чиновники в Киеве также этого не подтверждают.

Три источника, близких к российским военным, сообщили, что силы РФ у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

"Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота", - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ.

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Минобороны РФ отрицает, что cbks приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", - цитирует сообщение военного ведомства агентство Интерфакс.

Источники сообщили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.

"Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию", - сказал источник в морской авиации, также пожелавший остаться неназванным.

"Поэтому там должна быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которая отбрасывает мысли о вторжении в территориальные воды (России)".

Источник в береговых войсках флота сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.

Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.

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В ответ на вопрос о том, планирует ли Украина провокации, офис Турчинова сообщил Рейтер: "Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам".

Отношения Москвы и Киева достигли низшей точки в 2014 году из-за мятежа пророссийских сепаратистов на востоке Украины и аннексии Россией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что чемпионат мира - возможность для России и западных стран отодвинуть политику на второй план и сфокусироваться на спорте.