Снежный плен: более 100 человек вывезли спасатели из Жамбылской области

Спасены более ста человек, машины которых застряли в снежных заносах на автотрассах в Жамбылской области, сообщает пресс-служба регионального ДЧС.

«На автодороге Алматы - Ташкент спасательный отряд ГУ «СПиАСР» ДЧС эвакуировал на станцию Бурное 14 человек, в числе которых один ребенок, а также в село Айша-биби 100 человек, из них 8 детей», - говорится в сообщении ведомства.

Продолжается ухудшение погодных условий - метель, плохая видимость - на трассах и горных перевалах Жуалынского района, который называют «жамбылской Сибирью».

На этой неделе в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на участке автодороги Алматы - Ташкент» для всех видов автотранспорта.

Кроме того, согласно штормовому предупреждению филиала РГП «Казгидромет», из-за выпадения сильных осадков и неустойчивого состояния снежного покрова на горном хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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