Социально значимые продтовары поднялись в цене на 0,1% с начала года

К 23 января социально значимые продовольственные товары подорожали с начала года на 0,1%. Заметнее всего подорожали овощи - капуста (+4,4%), картофель (+3,3%), лук (+2,5%), морковь (+1,1%).

Также выросли в цене яйца (+1,1%), сливочное масло (+0,6%), молоко (+0,5%), кефир (+0,3%), творог (+0,2%), говядина (+0,2%), хлеб (+0,1%).

Снизилась ощутимо стоимость гречневой крупы (-7,1%), сахара (-2,7%), риса (-1,9%).

Среди крупных городов и мегаполисов страны удорожание продуктов наиболее заметно жителям Астаны (с начала года - уже +1%), Павлодара (+0,8%), Актобе (+0,6%) и Алматы (+0,5%).

В южных городах, напротив, социально значимые продукты подешевели: в Шымкенте - на 1,1%, в Таразе - на 0,4%, в Талдыкоргане - на 0,3%.