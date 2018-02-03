Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Сотрудница банка похитила миллионы со счетов клиентов

03.02.2018 11:00   597   0

Глава одного из отделений Kaspi bank в Алматинской области похитила десятки миллионов с депозитов вкладчиков. Жертвами мошенницы стал 21 клиент банка, всего она сняла с банковских счетов почти 27 млн тенге и еще $68,5 тысяч.

По материалам дела, осужденная разработала изощренный преступный план.

К примеру, она незаконно оформила кредит на одного из клиентов в размере 3 млн 750 тысяч тенге. Документы мужчина подписал, даже не читая, так как решил, что подписывает отказ от кредита. Осужденная похитила 3 млн тенге, а позже, оформив от имени клиента поддельные документы о расторжении договора добровольного страхования, еще и присвоила часть страховой премии в размере 725 тысяч 329 тенге.

По другому эпизоду осужденная подделала заявление о переводе и перевела со счета клиента на счет своей сестры 162 тысячи тенге. Затем на счет своей матери она перевела еще 1,8 млн тенге. С 2013 года по 2015 год подсудимая перевела на этот же счет еще 1,5 млн тенге. Крупную сумму она затем сняла по доверенности.

Стали известны новые подробности по делу ОПГ «Четыре брата»...
В межрайонном уголовном суде Актюбинской области продолжаются по делу главы ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасарова и 26 его сообщников,...

Банк полностью возместил ущерб вкладчикам, не дожидаясь приговора своей сотруднице.

В генпрокуратуре прокомментировали отстранение от должности прокурора Алматы

Суд признал женщину виновной, ей назначено семь с половиной лет лишения свободы, без конфискации имущества. Также осужденной запрещено занимать должности, связанные с оборотом денежных средств сроком на пять лет. Осужденная была взята под стражу в зале суда. Также суд постановил взыскать с нее в пользу Каsрi Ваnk 26 млн 926 тысяч 142 тенге и $68 тысяч 555 долларов.

Отбывать наказание ей предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    242

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    132

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    140

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    67

Цифра дня
150,8
млрд долларов США
стоит бренд Amazon, по версии консалтинговой компании Brand Finance
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное