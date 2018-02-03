Сотрудница банка похитила миллионы со счетов клиентов

Глава одного из отделений Kaspi bank в Алматинской области похитила десятки миллионов с депозитов вкладчиков. Жертвами мошенницы стал 21 клиент банка, всего она сняла с банковских счетов почти 27 млн тенге и еще $68,5 тысяч.

По материалам дела, осужденная разработала изощренный преступный план.

К примеру, она незаконно оформила кредит на одного из клиентов в размере 3 млн 750 тысяч тенге. Документы мужчина подписал, даже не читая, так как решил, что подписывает отказ от кредита. Осужденная похитила 3 млн тенге, а позже, оформив от имени клиента поддельные документы о расторжении договора добровольного страхования, еще и присвоила часть страховой премии в размере 725 тысяч 329 тенге.

По другому эпизоду осужденная подделала заявление о переводе и перевела со счета клиента на счет своей сестры 162 тысячи тенге. Затем на счет своей матери она перевела еще 1,8 млн тенге. С 2013 года по 2015 год подсудимая перевела на этот же счет еще 1,5 млн тенге. Крупную сумму она затем сняла по доверенности.

Банк полностью возместил ущерб вкладчикам, не дожидаясь приговора своей сотруднице.

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Суд признал женщину виновной, ей назначено семь с половиной лет лишения свободы, без конфискации имущества. Также осужденной запрещено занимать должности, связанные с оборотом денежных средств сроком на пять лет. Осужденная была взята под стражу в зале суда. Также суд постановил взыскать с нее в пользу Каsрi Ваnk 26 млн 926 тысяч 142 тенге и $68 тысяч 555 долларов.

Отбывать наказание ей предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.