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Сотрудникам ДВД выгодно получать низкие зарплаты, считают общественники

23.07.2018 17:30   1650   1

Большая часть сотрудников правоохранительных органов получает низкую заработную плату, но предложения общественного совета поднять вопрос на вышестоящих уровнях о повышении заработной платы или обеспечении социальными пакетами остаются без внимания.

«18 июля 2016 года, когда Кулекбаев "поставил на колени" весь город, и 19 июля 2018 года, через 2 года, преступники заставили плакать всю страну. Какие мы сделали выводы для себя? Вы загородились заборами, загородились от людей, и ваша жизнь, слуги народа, оказалась дороже жизни граждан Алматы. Мы дошли до апофеоза – канцелярию сделали на улице», - отметил член общественного совета Какимжан Бишманов.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на неоднократные предложения общественного совета поднять вопрос о повышении заработной платы сотрудникам правоохранительных органов, от ДВД никаких предложений не последовало.

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«Многое можно сказать и в вашу пользу – необеспеченность квартирами, низкая зарплата. Но мы же предлагали вам: давайте поднимать вопросы заработной платы, аренды квартир, чтобы вам выплачивало государство из республиканского бюджета, давайте потребуем от МВД дополнительные ассигнования – но нет никаких подвижек в этом. В большинстве состав как бедствовал и нищенствовал, так и 80-100 тысяч и получает. Разве можно на такую зарплату рисковать своей жизнью? Кто пойдет? А семья? И все вкупе мы имеем то, что имеем – грубейшие нарушения Конституции: право на собственность, право на свободу и защиту, право на жизнь», - отметил он.

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В свою очередь председатель совета по борьбе с коррупцией партии «Нур Отан» отметил высокий уровень коррумпированности правоохранительных органов.

«Одна из главных причин недееспособности правоохранительных органов, в частности ДВД, в том, что коррупция широко распространилась не только в рамках департамента, но и в целом по МВД сегодня мы пожинаем плоды. Коррупция настолько распространилась, что офицеры и другие работники не видят различий между обществом без коррупции и с коррупцией. То, что кражи личного имущества стали типовым источником обогащения, как криминалитета, так и самих работников правоохранительных органов – ни для кого не секрет. Сегодня это может увидеть даже слепой», - считает член общественного совета.

При этом «система» работает не только в городском масштабе, но и за пределами страны.

«Система отлажена как внутри города, так и между городами и уже даже между странами. Я четыре года работал в Турции, там у меня знакомый – крупнейшей производитель ювелирных изделий, и он говорил, что часть сырья, золота, привозят из Казахстана в расплавленном виде – то, что не удается сбыть переплавляется и отправляется. Поэтому статистикой не нужно прикрываться – по всем показателям она, может, и дает улучшение на 1-1,5% ежегодно, с такими темпами за 28 лет мы уже должны были изжить преступность в стране. Но с каждым годом становится все хуже, мирные люди уже боятся полиции. Со стороны ДВД нет никаких инициатив, потому что их это устраивает – то что зарплата низкая, есть моральная причина оправдать себя, свой проступок, мол, государство нас не обеспечивает, и мы вынуждены искать сами подножный корм. Исключить надо все причины, которые будут намекать или подталкивать к коррупции», - заключил он.

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Фото: Олег СПИВАК

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