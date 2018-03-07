Создатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Создатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. Безос впервые вошел в тройку богатейших людей планеты в прошлом году.

Создатель Amazon стал первым и пока единственным человеком в рейтинге Forbes, чей капитал описывается 12-значной цифрой и составляет, по оценке Forbes, $112 млрд. Его состояние за год выросло более чем на $39 млрд. Это самый большой скачок в размере состояния за всю историю.

Состояние Билла Гейтса (2-е место) составители рейтинга Forbes оценили в $90 млрд, а состояние Уоррена Баффета (3-е место) — в $83 млрд.

Всего число миллиардеров в мире выросло на 7,4% до 2 208 человек с общим состоянием в $9,1 трлн, что на 18% больше, чем год назад. Состояние первых 20 из них равно $1,2 трлн, это эквивалентно сумме годового ВВП Мексики.

Казахстан

Казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев и его супруга Динара заняли 729-е место в рейтинге, став самыми богатыми гражданами Казахстана. В прошлом году супруги разделяли 973 позицию. Состояние каждого увеличилось на $1,1 млрд и составило в 2018 $3,2 млрд.

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На 766-ом месте расположился Владимир Ким, который заработал за год $1 млрд, таким образом его состояние составило $3,1 млрд.

На 924-ую строку сместился Булат Утемуратов с суммой $2,6 млрд.

Пятерку богатейших казахстанцев замыкает Алиджан Ибрагимов, с состоянием в $2,3 млрд он находится на 1070-ом месте.