Спасатели нашли потерявшихся на Шымбулаке туристов из Чехии

Туристов из Чехии нашли спасатели. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Напомним, 20 января 2018 года около 11 часов вечера поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» потерялись 4 туриста - граждане Чехии.



На место поисков незамедлительно выехала оперативная группа Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК. К поискам привлечен кинологический расчет.



Поиски велись совместно со Службой спасения акимата города Алматы и ДВД Алматы.



Менее чем через час оперативная группа Центрального аэромобильного оперативно-спасательного отряда прибыла на место поисков.



Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов.



Около 4 часов 30 минут 21-го января совместными усилиями указанных служб туристы были обнаружены между г/к «Шымбулак» и пиком «Шымбулак», после чего начато движение к канатной дороге.

В данное время туристы вне опасности.

На место поисков незамедлительно выехала оперативная группа Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК. К поискам привлечен кинологический расчет. Поиски велись совместно со Службой спасения акимата города Алматы, «Службой спасателей горного курорта «Шымбулак» и ДВД города Алматы.

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