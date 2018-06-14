Шпекбаев о школьных поборах: «Они запрещены категорически»

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Алик Шпекбаев высказался о работе попечительских советов при школах, передает МИА «Казинформ».

Вопрос о школьных поборах на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК задала член комиссии, председатель правления Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

«Рассматривался ли или будет ли рассматриваться формат работы попечительских советов при средней системе образования на предмет коррупционной составляющей, потому что на сегодняшний день деятельность этих попечительских советов практически узаконила школьные поборы», - обратилась она к главе агентства по госслужбе.

Алик Шпекбаев, в свою очередь, отметил, что с решением попечительских советов, если они были приняты общим голосованием, должны соглашаться.

«А что касается сборов на нужды школы, то они запрещены, и такие действия будут преследоваться», - заверил председатель АДГСПК РК.

«Попечительские советы, наверное, сами родительские комитеты поднимают и создают. Если это какие-то общие решения, то надо с ними соглашаться. Но вместе с тем, сегодня вы знаете, что и министр образования и науки, управления образования категорически заявляют, что запрещены поборы. Если такие факты будут, сегодня мы тоже занимаемся. Я дам задание непосредственно секретариату подразделения, соответственно будут приняты решения. Сегодня запрещено категорически. И по подаркам соответственно», - заключил Алик Шпекбаев.

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