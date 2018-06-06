Шпекбаев пообещал 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках

В Казахстане назначено вознаграждение в 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках, написал председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев на своей официальной странице Facebook.

«Гражданская сознательность – не пустые слова. Убежден, что победа над коррупцией в стране возможна, когда эта победа будет одержана в голове каждого казахстанца. Когда каждый из нас скажет, что в настоящем и будущем ей нет и не может быть места. Ну и самое главное, когда каждый начнет действовать здесь и сейчас. Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, т.е. вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в Агентство», - написал Алик Шпекбаев.

Он также написал номер call-центра АДГСПК РК: 1424. Работает круглосуточно.

«Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com. Я гарантирую, что ни одно обращение не останется без рассмотрения. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге», - отмечается в письме.

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Фото: Express-k.kz