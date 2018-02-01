Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Среднемесячная зарплата по РК в IV квартале 2017 года увеличилась на 5,9%

01.02.2018 12:51   450   0

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2017 года составила 163,725 тыс. тенге (текущий - 322,9/$1), увеличившись по сравнению с IV кварталом 2016 года на 5,9%, сообщил статкомитет Минэкономики Казахстана.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная зарплата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 316,1 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности – 303,3 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере информации и связи – 249,3 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере промышленности – 234,3 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере строительства – 218,1 тыс. тенге ( в 1,3 раз).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 96,7 тыс. тенге, на 41% ниже среднего показателя по республике.

Бывшему главе КНБ РК суд вынес второй приговор...
Бывшему главе комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор, сообщается на сайте Военного суда. Судебное ра...

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 288,2 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 107 тыс. тенге, что на 34,6% ниже среднего уровня по стране.

Перепись населения Казахстана пройдет в ноябре 2019 года

  • Источник:
  • Интерфакс Казахстан
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    192

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    103

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    103

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    55

Цифра дня
46
спортсменов
будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Пхенчхане
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное