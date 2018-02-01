Среднемесячная зарплата по РК в IV квартале 2017 года увеличилась на 5,9%

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2017 года составила 163,725 тыс. тенге (текущий - 322,9/$1), увеличившись по сравнению с IV кварталом 2016 года на 5,9%, сообщил статкомитет Минэкономики Казахстана.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная зарплата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 316,1 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности – 303,3 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере информации и связи – 249,3 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере промышленности – 234,3 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере строительства – 218,1 тыс. тенге ( в 1,3 раз).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 96,7 тыс. тенге, на 41% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 288,2 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 107 тыс. тенге, что на 34,6% ниже среднего уровня по стране.

Перепись населения Казахстана пройдет в ноябре 2019 года