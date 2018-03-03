Сроки получения помощи по ОСМС могут перенести

В Фонде обязательного медицинского страхования сообщили о возможном переносе сроков получения помощи по ОСМС, пишет МИА "Казинформ".

«Что касается изменений или переносов срока оказания медицинской помощи, на данный момент известно, что уполномоченными органами рассматривается вопрос внесения изменений в соответствующие законодательные акты», - сообщили в пресс-службе фонда.

В пресс-службе ФСМС также напомнили, что согласно Закону Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», на 1 января 2020 года перенесены сроки оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Кроме того, согласно вступившим в силу законодательным поправкам от уплаты взносов за обязательное медицинское страхование освобождены лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, иные лица, в том числе самостоятельно занятые, установленные Законом Республики Казахстан «О занятости населения», а также государство за отдельные категории граждан. Кроме того, от уплаты взносов за себя освобождены индивидуальные предприниматели.

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«Однако если у индивидуального предпринимателя есть наемные работники, то он делает за них отчисления как работодатель», - отметили в фонде.