США перебрасывают в Польшу военную технику для натовских учений

Колонны американской военной техники следуют из Германии транзитом через Чехию на натовские учения Saber Strike 2018 в Польшу и государства Прибалтики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь генштаба чешской армии Властимила Циприсова, передает ТАСС.

«Первая часть транзита осуществляется ныне. Во вторник вечером 300 военнослужащих и 170 единиц техники пересекли чешско-германскую границу в районе города Розвадов (Западная Чехия). Они проследовали для ночлега в казармы ВС Чехии в город Стара-Болеслав (Центральная Чехия). В среду началось их движение в направлении Польши», - отметила Властимила Циприсова.

Перемещение американских колонн привело к ограничению движения транспорта по скоростной автомагистрали близ города Пльзень в Западной Чехии. Сообщается, что одна из бронемашин ВС США вышла из строя. Ее ремонт затянулся на несколько часов. Пробки на автостраде, по словам представителя генштаба, рассосались только в среду.

Циприсова сообщила, что «вторая часть транзита будет осуществляться в четверг и пятницу». Всего через чешскую территорию пройдет более 10 американских механизированных колонн. В них будут находиться примерно 400 бронеавтомобилей и 1 тыс. военнослужащих 2-го кавалерийского (мотопехотного) полка (сухопутных войск) ВС США (в Европе), расквартированного в германском городе Фильзек.

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Учения Saber Strike 2018 пройдут с 3 по 15 июня. Учения являются демонстрацией решимости НАТО защищать государства, расположенные на восточном крыле блока. В ходе них предстоит отработка элементов взаимодействия подразделений армий государств - членов Североатлантического альянса при возможных оборонительных операциях в Польше и Прибалтике.

Фото: Reuters