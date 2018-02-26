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Стало известно, когда казахстанцы получат электронные паспорта здоровья

26.02.2018 15:54   1963   0

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о том, когда, предположительно, казахстанцы смогут получить свои электронные паспорта здоровья.

«В основе новой системы цифровизации будет электронный паспорт здоровья, который мы реализуем совместно со Всемирным банком. Надеюсь, что в мае этого года мы запустим в эксплуатацию нашу платформу интеграции и паспорт здоровья», - отметил глава Минздрава.

Электронный паспорт здоровья, по его словам, станет не просто хранилищем информации, а будет активной платформой для участия пациента в системе здравоохранения.

Напомним, электронный паспорт здоровья гражданина РК является одним из компонентов платформы для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения, которая позволит обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи, осуществление автоматизированного сбора актуальной, точной и полной информации.

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Планируется, что информация будет храниться в едином репозитории и будет доступна медицинским работникам в соответствии с их привилегиями. При этом доступ пользователей к их персональным данным электронного паспорта здоровья будет организован посредством личного кабинета пациента на сайте электронного правительства.

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Министерство здравоохранения также планирует отменить ведение бумажных записей с января 2019 года и заключило меморандум с компаниями IBM и Microsoft о внедрении новых инновационных проектов на территории Казахстана.

 

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