Стало известно, когда казахстанцы получат электронные паспорта здоровья

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о том, когда, предположительно, казахстанцы смогут получить свои электронные паспорта здоровья.

«В основе новой системы цифровизации будет электронный паспорт здоровья, который мы реализуем совместно со Всемирным банком. Надеюсь, что в мае этого года мы запустим в эксплуатацию нашу платформу интеграции и паспорт здоровья», - отметил глава Минздрава.

Электронный паспорт здоровья, по его словам, станет не просто хранилищем информации, а будет активной платформой для участия пациента в системе здравоохранения.

Напомним, электронный паспорт здоровья гражданина РК является одним из компонентов платформы для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения, которая позволит обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи, осуществление автоматизированного сбора актуальной, точной и полной информации.

Планируется, что информация будет храниться в едином репозитории и будет доступна медицинским работникам в соответствии с их привилегиями. При этом доступ пользователей к их персональным данным электронного паспорта здоровья будет организован посредством личного кабинета пациента на сайте электронного правительства.

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Министерство здравоохранения также планирует отменить ведение бумажных записей с января 2019 года и заключило меморандум с компаниями IBM и Microsoft о внедрении новых инновационных проектов на территории Казахстана.