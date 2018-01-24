Стало известно кто стал обладателем 8 млн тенге за создание логотипа Астаны

Стало известно, кто выиграл конкурс на создание лучшего логотипа и брендбука к 20-летию Астаны, сообщает медиацентр столичного акимата.

Победителем и обладателем сертификата на 8 млн тенге стала компания «KazUnionConsult».

Как сообщается, работа победителя станет украшением рекламных и маркетинговых мероприятий, посвященных дню рождения столицы.

Для участия в конкурсе была подана 61 заявка от физических и юридических лиц, которые осуществляют деятельность не только в столице, но и в других регионах Казахстана.

По результатам голосования рабочей группы определились топ-8 лучших работ, которые были направлены в государственную комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы для согласования.