Стало известно о задержании Муратхана Токмади

Появилась информация о задержании казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает Тengrinews.kz.

Информацию подтвердили в Центре оперативного управления МВД РК, однако отказались сообщить детали задержания.

Дежурный ЦОУ лишь заявил, что Муратхана Токмади задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК. По некоторым данным, Токмади был задержан в микрорайоне № 1 в Таразе.

Ранее в стало известно о побеге Муратхана Токмади. Позже информацию подтвердили в правоохранительных органах. Областная больница, из которой сбежал Муратхан Токмади, до сих пор оцеплена.

