Стало известно, сколько денег отдали казахстанцы в фонд медстрахования за год

За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 30 июня 2018 года перечислено более 8,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба ФСМС.

В целом, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года составила более 80,6 млрд тенге.

Из них 72,1 млрд тенге (около 89,5%) приходятся на отчисления работодателей, 8,5 млрд тенге (около 10,5%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС. Оказание медуслуг в рамках пакета ОСМС, согласно действующему законодательству, начнется в 2020 году.

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