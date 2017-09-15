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Стартовало голосование за участников номинаций L’Officiel Awards 2017

15.09.2017 09:42   616   0

Компания Lexus Kazakhstan совместно со всемирно известными журналами L’Officiel и L’Officiel Hommes впервые в Казахстане проводят ежегодную премию L’Officiel Awards 2017. В рамках публичного голосования будут выбраны самые достойные представители культуры, искусства, кино, спорта и бизнеса, а также проекты и события, которые стали наиболее значимыми для казахстанцев в 2017 году.

В премии L’Officiel Awards 2017 выберут лучших участников в 13 номинациях: «Бизнесмен», «Топ-менеджер», «Ресторатор», «Режиссер», «Актер», «Актриса», «Арт-событие», «Дизайнер», «Спортивный клуб», «Национальный бренд», «Событие», «Меценат года», «Книга года». Список всех номинантов и информация о каждом из них указаны на официальном сайте журнала L’Officiel Hommes - Hommes.kz, на котором проводится открытое онлайн-голосование за участников премии.

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Голосование стартовало 8 сентября и завершится 26 сентября 2017 года. 28 сентября в Ballroom отеля The Ritz-Carlton, Almaty состоится торжественная церемония награждения победителей. В числе приглашенных гостей - известные бизнесмены, меценаты, общественные деятели, представители культуры.

В рамках L’Officiel Awards состоится казахстанская презентация нового роскошного купе LC 500 – первого гран-туризмо в истории от Lexus. Уже 7 лет Lexus является самой успешной и продаваемой маркой премиальных автомобилей в Казахстане, завоевав имидж надежного и качественного автомобиля. Слоган Lexus - «Experience Amazing» - провозглашает начало новой эры, в которой бренд превращает привычные вещи и явления в источник самых невероятных и экстраординарных впечатлений. Журналы L’Officiel, в свою очередь, являются авторитетными lifestyle-изданиями, расширяющими границы мира моды, культуры, искусства, спорта для казахстанцев. Результатом синергии двух брендов стала премия L’Officiel, которая в последующем будет проводиться ежегодно.

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Хедлайнером вечера выступит известный R’n’B исполнитель Jay Sean, который завоевал мировую популярность благодаря хитам Ride It, Tonight, Down, Do You Remember и другим. Эти композиции возглавляли топ чартов Великобритании, Европы и США. В дискографии Jay Sean также есть произведения, записанные в сотрудничестве с такими исполнителями, как Pitbul, Nicki Minaj, Sean Paul, Lil Wayne и другими.

Ссылка на сайт голосования - http://hommes.kz/awards.

«Компания Lexus Kazakhstan, являясь главным партнером L’Officiel Awards 2017, выступила идейным вдохновителем новой культуры, в которой победители не просто получают награды за свои достижения – они убеждаются, что смогли принести своему обществу особенную пользу. Lexus поддерживает тех, кто творит новую историю, в то время как автомобили бренда обеспечивают своим владельцам ежедневный заряд эмоций и вдохновения на новые свершения. На церемонии L’Officiel Awards вы сможете убедиться в этом лично, познакомившись с яркой новинкой на рынке Казахстана – роскошным купе Lexus LC 500», - прокомментировал президент Lexus Kazakhstan, Кит Мэттью Симмонс.

Бейбит Алибеков, главный редактор L’Officiel Hommes 

«Мы уверены, что L’Officiel Awards станет масштабным ежегодным событием, как и другие наши успешные франшизы BRIDAL FAIR и LUXE EXPO, которые каждый год проходят под эгидой L’Officiel Kazakhstan. Талантливых людей, замечательных событий и интересных брендов в Казахстане достаточно много, но мы постарались выбрать лучших из лучших. Уверен, что L’Officiel Awards 2017 станет самым ярким событием этого года», - заявил главный редактор L’Officiel Hommes, Бейбит Алибеков.

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Нурсултан Назарбаев
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