Стипендию «Болашак» получат 67 человек

Об этом стало известно на очередном заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

Открывая заседание, г-жа Абдыкаликова отметила, что на прошедшем XI Астанинском экономическом форуме глава государства сказал о том, что программа «Болашак» предоставила возможность 13 тысячам казахстанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира.

Помимо этого, президентом был сделан акцент на трансформации глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.

«В текущем году в Послании Президента особое внимание было обращено развитию человеческого капитала. В реализации данного направления особое место занимает программа «Болашак», поэтому сегодня ряд важных вопросов мы рассмотрим. На повестке дня первый вопрос - об исполнении протокольных поручений республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом от 23 августа и 7 декабря 2017 года.

Для иностранцев упрощена процедура получения водительских прав

По итогам заседания госсекретарь РК дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».