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Стипендию «Болашак» получат 67 человек

24.05.2018 19:38   702   0

Об этом стало известно  на очередном заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

Открывая заседание, г-жа Абдыкаликова отметила, что на прошедшем XI Астанинском экономическом форуме глава государства сказал о том, что программа «Болашак» предоставила возможность 13 тысячам казахстанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира.

Помимо этого, президентом был сделан акцент на трансформации глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.

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В Казахстане упрощен порядок регистрации транспорта и получения водительского удостоверения для иностранцев. Об этом на странице в Facebook  сооб...

«В текущем году в Послании Президента особое внимание было обращено развитию человеческого капитала. В реализации данного направления особое место занимает программа «Болашак», поэтому сегодня ряд важных вопросов мы рассмотрим. На повестке дня первый вопрос - об исполнении протокольных поручений республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом от 23 августа и 7 декабря 2017 года.

Для иностранцев упрощена процедура получения водительских прав

По итогам заседания госсекретарь РК дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».

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Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    65

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    43

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    141

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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