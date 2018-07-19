Страна скорбит: чиновники выразили соболезнования в связи со смертью Дениса Тена

Весть о смерти казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена быстро облетела Казахстан. Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнование родным Дениса Тена. Об этом он написал у себя на официальной странице в Facebook.

«Денис Тен - наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, наша гордость, достояние страны, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали», - написал глава минкультуры.

Он также отметил в своем письме, что около месяца назад - в июне - в Астане состоялось ледовое шоу «Денис и Друзья», на которое съехались все звёзды фигурного катания из разных стран, приехала и тренер фигурного катания Татьяна Тарасова.

«Ледовое шоу Дениса Тена было посвящено празднованию 20-летия столицы. Все поздравляли с предстоящим днём рождения и Дениса. А сегодня нашего «золотого мальчика» Дениса не стало в результате нападения воров, которые пытались снять зеркала с автомобиля Дениса и ударили его ножом в бедро. Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло», - написал министр культуры.

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«Безусловно, мы окажем любую помощь родителям Дениса, но ничто не вернёт им сына. Я от всего сердца выражаю им свои соболезнования. Пожалуйста, держитесь. Непоправимая трагедия. Невосполнимая утрата», - написал Арыстанбек Мухамедиулы.

«Мы действительно не смогли уберечь нашего Чемпиона. В нашей памяти он навсегда останется светлым, открытым и юным. Прощай, Денис!», - написал у себя на странице глава МИК РК Даурен Абаев.

Министерство иностранных дел РК тоже опубликовало соболезнования в соцсетях в связи с гибелью фигуриста.

«От нас ушел Денис Тен, наш дорогой Денис…Тяжело подобрать слова, чтобы выразить сегодня наши чувства. Горесть утраты и злость за гнусное преступление, совершенное в отношении великого спортсмена и настоящего человека, переполняют всех казахстанских дипломатов. Мы, дипломаты, во многом обязаны таким чемпионам и олимпийцам, как Денис, когда важно достойно представлять нашу Родину на международной арене. Любители спорта в любом уголке мира узнавали Казахстан через мастерство, демонстрируемое нашим героем на протяжении многих лет его достойной и мужественной карьеры. Денис был и навсегда останется лучшим послом доброй воли Казахстана, кумиром молодежи во всем мире. Мы благодарны Денису Тену за яркую жизнь, доброе сердце, настоящий пример служения стране и людям. Мы благодарны родителям Дениса - Юрию Александровичу и Оксане Алексеевне за воспитание великого сына и выражаем самые искренние соболезнования. Денис Тен – сын всего нашего народа. Мы глубоко скорбим», - отмечается на официальной странице МИД РК в Facebook.

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Аким Алматы Бауыржан Байбек выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена.

«Его смерть - невосполнимая утрата для всего Казахстана. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Это был выдающийся спортсмен и настоящий патриот, который своим трудолюбием и упорством подавал пример всей молодёжи. Денис навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах жизнерадостным и добрым человеком», - говорится в сообщении.

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной Дениса Тена.

«От себя лично, от лица Национального Олимпийского комитета Казахстана и всего спортивного сообщества нашей страны выражаю вам глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной вашего сына Дениса Тена. Сегодня, действительно, черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста. На протяжении всей своей спортивной карьеры Денис был примером целеустремленности, силы духа и чемпионского характера, который в столь юном возрасте сумел встать у истоков всего отечественного фигурного катания. Казахстан сегодня потерял своего выдающегося Чемпиона. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Денисе Тене навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев», - говорится в сообщении пресс-службы Национального Олимпийского комитета Казахстана.

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Известный тренер Татьяна Тарасова назвала трагедией гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена, пишет РИА Новости.

«Какой кошмар! Какая традегия! Я буквально, сейчас общалась с его мамой, он был еще жив... Ее не пускали к нему. Он выдающийся... Какая трагедия!», - сказала Татьяна Тарасова по телефону.

Редакция Kursiv.kz выражает соболезнования родным и близким Дениса Тена.

Фото: Prosports.kz