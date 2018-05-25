Суд отклонил апелляцию экс-министра Куандыка Бишимбаева

Суд вынес решение в отношении апелляции экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.

Согласно вердикту судьи, приговор экс-министру остался без изменений, пишет МИА «Казинформ».

«Почему амнистия не применена в отношении Бишимбаева? Потому что, согласно закону об амнистии, в случае если имеет место совокупность преступлений тяжкого и особо тяжкого характера, амнистия не применяется», - объяснила судья Алма Есимова.

Напомним, ранее представители прокуратуры города Астаны просили оставить без изменений приговор суда первой инстанции в отношении всех фигурантов дела.

«По итогам исследования обстоятельств дела, апелляционных жалоб, полагаю, что приговор суда в отношении осужденных вынесен точно в соответствии с нормами законодательства. Действия осужденных продолжались в течение длительного времени. Если бы не своевременные действия Антикоррупционной службы, эти хищения бюджетных средств, возможно, так и продолжались бы. Прошу апелляционную жалобу, поданную в защиту интересов осужденных и их защитников, оставить без удовлетворения. Приговор суда оставить без изменения», - обратился к судебной коллегии старший помощник прокурора Астаны Сакен Толеуов.

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Как известно, в марте 2018 года суд вынес приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в хищении средств. Экс-министра признали виновным по статьям 366 ч. 4, 28 ч. 3, УК РК. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Также ему запрещено занимать руководящие должности на государственной службе и в государственных организациях.

16 мая 2018 года экс-министр национальной экономики снова обратился к народу, суду и президенту РК Нурсултану Назарбаеву. Его обращение зачитала во время заседания апелляционной коллегии по уголовным делам его супруга Назым Бишимбаева.

10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Его обвинили в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.