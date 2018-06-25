Суд по резонансному нефтяному преступлению в Актобе назначен на конец июля

Сегодня специализированным межрайонным уголовным судом Актюбинской области было вынесено решение о назначении 23 июля 2018 года главного судебного разбирательства по уголовному делу в отношении гражданина РК А.Кужагалиева, гражданина Республики Беларусь С.Кунцевич и других лиц, причастных к незаконному обороту нефти в составе транснациональной организованной преступной группы, сообщает АқтөбеNews.

Судьей СМУС Актюбинской области отклонены ходатайства подсудимых и их адвокатов. До назначенной даты главного судебного разбирательства, стороне защиты и подсудимым предоставлены дополнительные сроки на ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, в декабре 2016 года на территории Актюбинской области и в г.Актобе проведена совместная с сотрудниками КНБ, Национального бюро по противодействию коррупции и МВД РК широкомасштабная спецоперация по пресечению преступлений в сфере нелегального оборота нефти, где были проведены обыска, в т.ч. на заводе ТОО «Актобе нефтепереработка».

В Уральске задержали радикальную религиозную группировку