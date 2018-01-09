Судья по делу о ЕНПФ: «Обращение матери Ерденаева можно расценить как давление на суд»

Судья по делу о присвоении и растрате средств ЕНПФ Мартпек Какимжанов озвучил решение по заявлению матери экс-председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева к главе Казахстана.

«В суд поступило заявление, адресованное главе государства от матери подсудимого Ерденаева. Я почитал обращение. Писал, явно, профессиональный адвокат. У меня просьба к авторам таких писем, пока суд разбирается по конкретному делу не надо обращаться в высшие эшелоны власти. Это я могу расценить как завуалированное давление на суд. Я вам напоминаю, что при рассмотрении конкретного уголовного дела суд обязан руководствоваться только требованием закона и какое-либо вмешательство со стороны вышестоящих исполнительных органов и других должностных лиц, в чей адрес апеллирует автор заявления, это неуместно, и вы должны были разъяснить это как профессиональные адвокаты. Я вам это обстоятельство озвучил. Я надеюсь, вы меня правильно поймете, что нельзя ставить в такие условия суд. Примите к сведению», - цитирует решение судьи Мартпека Какимжанова МИА «Казинформ».

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Вместе с тем в кулуарах выяснилось, что мать Ерденаева является профессиональным адвокатом. Свое обращение она написала без ведома адвокатов, защищающих интересы Ерденаева. Адвокат Ерденаева во время судебного заседания не успел заявить об этом.

Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

Ранее было объявлено об аресте руководителей ЕНПФ: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарина.

Экс-руводители ЕНПФ подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 («Присвоение и растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Данное дело расследовал Комитет национальной безопасности.