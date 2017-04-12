Судебный процесс над Бишимбаевым пройдет в Астане

Судебный процесс в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева пройдет в Астане, сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток. Арест ему продлен до 10 мая.

По информации Шпекбаева, расследование уголовного дела в отношении Бишимбаева пока продолжается.

По его словам, суд пройдет в Астане.

Шпекбаев напомнил, что дело ведет национальное бюро по противодействию коррупции РК. Он затруднился сказать, когда дело поступит в суд.

Как сообщали ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи председателем правления национального управляющего холдинга "Байтерек", организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".