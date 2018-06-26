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Как обстоят дела с наркооборотом в Алматы, рассказали в специализированном суде

26.06.2018 12:50   538   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

За 6 месяцев 2018 года Алматинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам осудил 18 человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«Уголовная ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта предусмотрена статьей 297 в частях 1-4 УК РК. Мера наказания варьируется по разным частям, в зависимости от количества наркотических средств, лиц, принимавших участие в совершении преступления, мест реализации, от пяти до двадцати лет лишения свободы. По итогам 2017 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы было рассмотрено 30 уголовных дел по незаконному изготовлению, переработке, хранению, перевозке в целях сбыта наркотических средств в отношении 42 лиц. Всего осуждено 42 лица: из них 5 женщин и 37 мужчин. Из 42 лиц 4 лица ранее осуждены за аналогичные преступления», - отметил во время пресс-конференции «Уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств» судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Бахытхан Бакирбаев.

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При этом он отметил, что в зависимости от категорий уголовных правонарушений статистические данные об осужденных по ст. 297 УК РК за незаконные: изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов за 2017 год выглядят следующим образом:

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- по ст.297 ч.1 УК осуждено 1 лицо,

- по ст.297 ч.2 УК – 5,

- по ст.297 ч.3 УК – 28,

- по ст.297 ч.4 УК – 8.

«По итогам 6 месяцев 2018 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы было рассмотрено 17 уголовных дел по незаконному изготовлению, переработке, хранению, перевозке в целях сбыта наркотических средств в отношении 18 лиц», - отмети он.

В зависимости от категорий уголовных правонарушений статистические данные об осужденных по ст.297 УК РК за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов за 6 месяцев 2018 года выглядят следующим образом:

- по ст.297 ч.1 УК осуждено 1 лицо,

МИД Казахстана изучает обстоятельства задержания в Иране казахстанского режиссера

- по ст.297 ч.3 УК – 15,

- по ст.297 ч.4 УК – 2.

- Оправдательные приговоры не выносились, применены принудительные меры медицинского характера в отношении 1 лица.

«Основная масса дел рассматривается в районных судах, в специализированный суд поступают только те дела, по которым наказание от 10 лет и выше», - отметил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Мартбек Какимжанов.

При этом он пояснил, что самыми распространенными видами наркотических средств, которые находятся в незаконном обороте в нашей стране, являются марихуана, гашиш и героин.

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