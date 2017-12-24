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Швейцарский фотограф заполучил на Рождество 500 тенге с чайкой

24.12.2017 13:44   2255   0

Автор «чайки из Википедии», появившейся на новой банкноте 500 тенге, швейцарский фотограф Марсель Буркхард подарил себе казахстанскую купюру на Рождество.

Фотограф заказал банкноту на Ebay, пишет Sputnik Казахстан.

«Сюрприз на Рождество! Сегодня я получил первые банкноты с чайкой из Казахстана. Конечно, я купил ее на Eba», - написал Буркхард на своем Facebook.

Изображенная на банкноте птица наделала много шума в Казахстане после появления купюры номиналом в 500 тенге. Тогда казахстанцы заметили сходство чайки на банкноте с изображением из Википедии.

Фотография Буркарда находится в Википедии с указанием следующей разновидности копирайта: CC BY-SA 2.0 DE, которая дает право копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате. Более того, данный тип дает возможность создавать производные материалы, опираясь на изображение, в любых целях, в том числе и коммерческих.

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При этом обязательным является указание авторства и предоставление ссылки на лицензию. Национальный банк не стал отрицать, что фотография из интернета могла послужить для дизайнера натурой.

В Атырау прошел Кубок Казахстана по спортивной мафии

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