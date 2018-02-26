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Свидетель: «Погибший Татишев рассказывал об угрозах Аблязова»

26.02.2018 20:20   2491   0

Предприниматель, друг погибшего банкира Ержана Татишева Яшар Латыев дал показания в суде по делу об убийстве банкира.

Свидетель рассказал о непростых взаимоотношениях Аблязова и Татишева незадолго до смерти последнего.

Яшар Латыев рассказал, что дружеские отношения с Ержаном Татишевым у них завязались в начале 2000-х годов. Тогда частный предприниматель получил финансирование в БТА Банке.

Как сообщил свидетель, между Татишевым Аблязовым сложились сложные отношения, после того, как Мухтара Аблязова освободили из колонии в 2003 году. Со слов свидетеля, Аблязов снова пытался вернуться в банк.

«В 2003 году, когда Аблязов освободился из тюрьмы, мне Ержан говорил, что Аблязов предъявляет ему необоснованные требования в части того, что якобы он (Татишев) незаконно вывел из состава акционеров БТА Банка Мухтара Аблязова. Хотя сам Ержан говорил, что у нас была договоренность, так как на него завели уголовное дело. После того, как он вернулся, начал предъявлять требования. Я доверял словам Ержана: он был честный, порядочный человек. Он сказал, что якобы выполнил все обязательства, выплатил какую-то сумму, а он ходит... Я слышал, друзья говорили, что Аблязов распространял информацию, которая могла навредить репутации Татишева о том, что Ержан незаконно отнял акции, о том, что он кинул Аблязова», - рассказал Яшар Латыев.

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По словам свидетеля, он знал об угрозах, которые поступали погибшему незадолго до смерти от Мухтара Аблязова.

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«Самая последняя встреча с Татишевым была 17 декабря 2004 года. В тот день у меня было две встречи. Утром - деловая, где обсуждалось финансирование моего проекта, и вечером он меня пригласил на ужин. На ужине были его партнеры, сотрудники банка, было какое-то банковское мероприятие. И до этого были разговоры в части того, что мы, его знакомые, знали, что у него сложилась непростая ситуация с Аблязовым, конфликт. Он говорил, что Аблязов требует, провоцирует на конфликт, начинает открыто угрожать. В тот вечер он был сильно расстроен. В чём эти угрозы выражаются, я не спрашивал», - пояснил свидетель.

Напомним, судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Ранее подсудимый полностью признал свою вину, а также сообщил, что преступление было инициировано Мухтаром Аблязовым.

Отметим, бизнесмен, директор компании «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади обвиняется в убийстве известного банкира Ержана Татишева.  

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