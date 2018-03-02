Свидетель: «Токмади угрожал мне физической расправой»

Свидетель Еркин Лукпанов рассказал об угрозах в начале 2000-х годов со стороны бизнесмена Муратхана Токмади. Показания свидетеля в ходе оглашения материалов дела озвучил государственный обвинитель Нурлыбаев.

Как выяснилось в ходе суда, в 1995 году он переехал из Аягоза в Алматы. После чего, по словам свидетеля, ему поступила просьба от друга построить СТО на участке, расположенном на углу ул. Жарокова - Си Синхая в Алматы, однако на тот момент участком владел Муратхан Токмади.

«Участком незаконно владел Токмади. На тот период времени Токмади являлся криминальным авторитетом. Через несколько дней на вулканизации встретился с Токмади, который поддержал намерения строить СТО. Далее Токмади сообщил, что действительно земельный участок не оформлен. В связи с чем он сказал, что нужно оформить данный участок на моё имя», - зачитал показания свидетеля прокурор.

Далее Еркин Лукпанов оформил данный земельный участок на себя в акимате Алматы. Токмади, по его словам, помог ему в части денежных средств, которые требовались на оформление документов.

«Далее принялся за строительство на нём СТО. В начале 2000 года Токмади попросил переписать земельный участок, на принадлежащее ему ТОО «Мадина», которое он назвал в честь своей дочери, аргументировав:зачем тебе лишние головные боли? Но я отказался. Далее Токмади заставил меня переписать земельный участок на ТОО «Мадина», угрожая физической расправой, и говорил буквально: ты не знаешь, с кем ты связался. После этого я переоформил своё дело на ТОО, так как побоялся слов Токмади. Думал, что он действительно меня накажет», - следует из показаний Лукпанова.

Бишимбаев еще раз обратился к президенту Казахстана с просьбой о прощении

Отметим, в Таразе продолжается главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году. Подсудимый признал свою вину и сообщил, что заказчиком убийства был Мухтар Аблязов.