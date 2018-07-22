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Свыше 23 млн тенге компенсации выплатит пострадавшим организатор финансовой пирамиды в Семее

22.07.2018 17:25   9441   0 Автор: Екатерина ГУЛЯЕВА

114 пострадавших подали гражданские судебные иски на руководителя ТОО «Каржы Инвест ЛТД» Дану Тахирову, компанию признанной судом №2 Семея финансовой пирамидой. 54 из них уже получили полную сумму денежной компенсации.

Подсудимая в ходе судебного заседания полностью признала свою вину и выразила готовность расплатиться с каждым вкладчиком. Однако это не спасло ее от тюремного заключения. За организацию финансовой пирамиды и мошенничество Тахирову приговорили к семи годам лишения свободы и такому же сроку лишения права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. При этом под стражу осужденную заключат только через пять лет, когда ее несовершеннолетние дети подрастут.

За полтора года своей деятельности ТОО «Каржы Инвест ЛТД» - с 28 марта 2016 года по 21 ноября 2017 года, позиционировавшая себя на рынке в качестве инвестиционной компании, увеличила свою клиентскую базу до более чем сотни вкладчиков не только из Семея, но и из других городов и районов ВКО.

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Ставка была сделана на тех людей, которые имели в банках достаточно крупные кредиты, которые хотели быстро закрыть и при этом неплохо заработать. ТОО «Каржы Инвест ЛТД» предлагало будущим клиентам внести в качестве взноса сумму в размере 40-45% от общей суммы кредита. При этом инвесткомпания брала на себя обязательства погасить основной кредит в банке вместо своего клиента.

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Однако на самом деле липовая инвесткомпания вообще не осуществляла какую-либо коммерческую деятельность, направленную на получение дохода, чтобы за счет этих средств исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов участников инвестпроекта. Основная часть денежных средств выводилась с кассы ТОО «Каржы Инвест ЛТД» их руководителями для личных нужд, и лишь небольшой остаток направлялся на ежемесячное погашение кредитов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств и для привлечения денежных средств от новых участников. Так, созданной финансовой пирамидой были привлечены денежные средства участников на общую сумму 27 631 960 тенге.

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Потерпевших оказалось свыше ста человек. За те несколько месяцев, что длилось досудебное расследование в отношении директора ТОО «Каржы Инвест ЛТД», количество заявлений в полицию от потерпевших достигло отметки 114. На настоящий момент осужденная вернула долги 54 вкладчикам. Остальным пострадавшим суд полностью удовлетворил из гражданские иски на возмещение материального ущерба. При этом общая сумма исков составила более 23 млн тенге.

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«Пока шел процесс досудебного расследования Дана Тахирова находилась под домашним арестом. Чтобы гарантировать истцам возмещение материального ущерба, на земельный участок и частный дом Даны Тахировой был наложен арест. Также был арестован банковский счет и изъяты все денежные средства, обнаруженные при обыске в доме осужденной», - пояснила на пресс-конференции председатель суда №2 Семея Жанат Абенова.

Решением суда №2 Семея, Дана Тахирова была признана виновной по статьям 190 ч. 4 п. 2 и 217 ч.3 п.2 УК Республики Казахстан за организацию финансовой пирамиды и мошенничество в особо крупных размерах и приговорена к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Так как у осужденной есть на иждивении четверо малолетних детей, суд принял решение отсрочить наказание Дане Тахировой на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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