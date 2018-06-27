Шымкентцам обещают поднять зарплаты

Бюджет Шымкента будет увеличен в связи с обретением республиканского статуса. Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ».

«Предварительные расчеты были, мы сейчас отрабатываем. Большие изменения у нас: каждое министерство, это и казначейство надо делить, и органы государственных доходов, и государственное имущество, и государственный аудит. Думаю, что осенью мы будем уточнять бюджет, и там как раз предусмотрим разделение между областью и городом республиканского значения. У Шымкента бюджет будет больше, как у города республиканского значения», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По словам министра, вырастут также зарплаты шымкентцев.

«Заработная плата у них до уровня ЦО (центрального уровня - прим автора) поднимается», - добавил Бахыт Султанов.

Напомним, главой государства Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения, в связи с чем в стране появилась новая область - Туркестанская.

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ФОТО: Комсомольская Правда