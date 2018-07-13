Шымкентским госномерам присвоят цифру «17»

На государственных номерах автомобилей из города Шымкент появится цифра «17», а на водительских удостоверениях этого города - литера «Y», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня официально опубликован приказ министра внутренних дел, которым вносятся изменения в некоторые нормативно-правовые акты ведомства, в соответствии с которыми вводится цифровое обозначение региона города Шымкента - цифра «17». На водительских удостоверениях, выдаваемых в Шымкенте, будет литера «Y». В Туркестанской области остается на госномерах цифра «13», а на водительских удостоверениях - литера «Х», - сообщили в МВД.

Но, как отметили в Комитете, этот приказ только сегодня опубликован официально, соответственно, он вступает в законную силу только через 10 дней после опубликования - 24 июля.

«Именно с этого числа начнется выдача новых госномерных знаков для транспортных средств, зарегистрированных в Шымкенте с обозначением региона «17» и водительских удостоверений с литерой «Y», - добавили в КАП.