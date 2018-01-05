Талгата Ермегияева посадили в дисциплинарный изолятор

Талгат Ермегияев за нарушение режима содержания водворен в дисциплинарный изолятор на 5 суток и признан злостным нарушителем режима содержания.

Как отмечается в сообщении КУИС МВД РК, ранее осужденный содержался на облегченных условиях.

«Осужденные, содержащиеся на облегченных условиях содержания в учреждениях максимальной безопасности, в соответствии со статьей 138 Уголовно-исполнительного кодекса РК, вправе ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в размере до десяти месячных расчетных показателей, получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года, иметь четыре краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении МВД отмечается, что Талгат Ермегияев в рамках расследуемого уголовного дела в настоящее время находится в следственном изоляторе Астаны.

Как известно, в июне 2016 года бывший председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияев Талгат был осужден к 14 годам лишения свободы за взяточничество и хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

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Напомним, за создание комфортных условий отбывания наказания осужденному Ермегияеву были задержаны и арестованы начальник исправительного учреждения ЕЦ-166/10 полковник юстиции Әбен Ң.С. и его заместитель майор юстиции Мусаев Т.О. Вышеуказанные лица регулярно незаконно организовывали для Ермегияева возможность беспрепятственного употребления алкогольных напитков, свободного пользования мобильными телефонами и интернетом, а также предоставляли неограниченные свидания. Помимо этого, за указанные грубые нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц уголовно-исполнительной системы. В том числе, 11 освобождены от занимаемых должностей и 2 предупреждены о неполном служебном соответствии.