Тамара Дуйсенова: "Мы обеспокоены количеством неформальных трудовых отношений"

Более тысячи работодателей в Казахстане используют труд работников без заключения трудовых договоров. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

"Несмотря на рост количества трудовых договоров, сохраняются и вызывают серьезную озабоченность неформальные трудовые отношения. За последние два года инспекторами труда выявлено свыше тысячи работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров", - сказала министр.

По ее словам, чаще всего это касается низкоквалифицированных работников, занятых в строительстве, торговле, общепите и сельском хозяйстве и в малом бизнесе.

"В текущем году нами проведена оценка «неформальной занятости» путем подворового обхода, в которой было охвачено 5,6 млн человек. В результате актуализирован статус 2,2 млн человек, выявлено около одного миллиона человек, занятых, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также 320 тыс. незарегистрированных безработных и 1 млн 400 тыс. непродуктивно самозанятых", - рассказала Дуйсенова.

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По ее словам, сейчас правительством совместно с местными исполнительными органами готовится "Комплексный план, предусматривающий системные меры по формализации самозанятого населения, актуализации данных существующих информационных систем и их интеграцию, а также меры по вовлечению в продуктивную занятость безработного и непродуктивно самозанятого населения".