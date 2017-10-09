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Тамара Дуйсенова: "В Казахстане в разы снизилось количество трудовых конфликтов"

09.10.2017 10:36   429   0 Автор: Салим Сакенов

За четыре года количество трудовых конфликтов в Казахстане снизилось с 28 до 3. Об этом в ходе "правительственного часа" в мажилисе парламента сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

"С расширением договорных отношений отмечается и снижение уровня социальной напряженности. Количество трудовых конфликтов снизилось с 28 в 2013 году до 3 в текущем году", - сказала министр.

Она отметила, что сегодня в стране увеличивается количество заключенных трудовых и коллективных договоров. Так, в течение 2016 года количество заключенных индивидуальных трудовых договоров увеличилось на 60 тыс. по сравнению с предыдущим годом, что подтверждается и пенсионными отчислениями, осуществленными в пользу работников.

Коллективные договора на сегодня имеют почти 90% крупных и средних предприятий, а также 31% малых предприятий.

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Министр также отметила, что на постоянной основе проводится мониторинг социального благополучия на предприятиях страны, организованный на базе Карты трудовых рисков. В этой Карте собираются статистические данные, меры, предпринимаемые инспекцией труда, экспертные оценки и результаты опросов. На основе обработки этих данных определяется узкие места в регионах, принимаются меры по их устранению.

Тамара Дуйсенова: "Мы обеспокоены количеством неформальных трудовых отношений"

"В текущем году с учетом информации в Картах трудовых рисков, во-первых, трудовые инспектора посетили 149 предприятий с вредными и опасными условиями труда и выдали работодателям порядка 300 рекомендации по соблюдению стандартов безопасности труда без применения штрафных санкций. Из них на сегодня исполнено около 240. Во-вторых, на заседаниях трехсторонних комиссий рассмотрены 294 предприятия, имеющих текущие долги по заработной плате. За 8 месяцев текущего года погашено 2,2 млрд тенге задолженности по заработной плате перед 17 тыс. работниками. В-третьих, приняты меры по предотвращению увольнения 5 тыс. работников (переведены на гибкий режим работ) на 396 предприятий, планировавших высвобождение работников. В-четвертых, 250 предприятий с численностью более 100 тыс. человек отнесены к группе риска, как предприятия, часто нарушающие трудовое и социальное законодательство. В них проведено обучающие семинары с охватом более 8 тыс. работников и руководителей", - рассказала Дуйсенова

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    30

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    57

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    114

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    242

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз?
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргзыстана
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