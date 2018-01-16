Техническое образование набирает популярность в Казахстане

Впервые за последние 5 лет в стране увеличилась численность принятых на обучение в организациях технического и профессионального образования, на начало 2017/2018 учебного года было принято 169 тысяч человек, или на 3,9% больше, чем к началу предыдущего учебного года.

Напомним, что спрос на обучение в таких учебных заведениях в Казахстане перманентно падал, прием новых студентов сокращался в среднем на 5,6% ежегодно в течение предыдущих 5 лет. На этом фоне численность обучающихся в колледжах и технических училищах с 2011 до 2016 годы упала на 18,8% до минимума в 489 тыс. человек.

Ретроспектива динамики движения контингента учащихся в организациях ТиПО показывает, как изменился спрос на среднеспециальное образование в Казахстане. По прошествии 5 лет из "пятерки" самых востребованных специальностей, которым обучают в колледжах и прочих организациях ТиПО, пропали правоведение и учет, и аудит.

В частности, если на 2012/2013 учебный год было принято 11,5 тыс. человек на обучение по специальности "правоведение", то на текущий учебный год (2017/2018) прием составил всего 6,1 тыс. человек, или на 46,7% меньше.

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Спрос на обучение по специальности "учет и аудит" за 5 лет упал еще сильнее: на текущий учебный год принято всего 4,2 тысячи человек, что более чем в 2 раза ниже уровня показателя на начало 2012/2013 год.

Абитуриенты и их родители стали более прагматично оценивать востребованность будущей профессии, наибольший спрос в текущем учебном году сформировался по специальности "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта" - было принято сразу 10 тыс. человек на обучение по всей республике. Это на 19,2% больше показателя приема студентов в 2012/2013 учебном году.

Также резко увеличилась популярность специальности "организация питания" - в этом году было принято на 27,9% больше учащихся, чем 5 лет назад, или 7,7 тыс. человек.

Центрами технического и профессионального обучения в стране по-прежнему являются ЮКО и Алматы - 15% и 14% всей численности обучающихся в организациях ТиПО в РК, соответственно. При этом за год наиболее активно в приеме новых студентов работали учебные заведения Кызылординской области (+12,1% по сравнению с численностью принятых на обучение в 2016/2017 учебном году) и ЮКО (+12%). Сократился набор учащихся в организациях ТиПО Костанайской области (-8,5%), ЗКО (-4,2%) и Карагандинской области (-0,5%).

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