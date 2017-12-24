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Telegraph: 10 причин посетить Казахстан

24.12.2017 13:32   1742   0

10 причин, почему путешествие в Казахстан должно быть в списке желаний на 2018 год, опубликовало британское издание Telegraph.

Британцы, желающие посетить Казахстан, могут сделать это без визы в течение еще одного года. До 31 декабря 2018 года британские путешественники могут пребывать в Казахстане до 30 дней без необходимости поездки в Посольство страны в Лондоне, пишет Telegraph. 

Что может предложить Казахстан туристам?

1. Камни со знаками

«Одной из самых любопытных достопримечательностей Казахстана являются наскальные рисунки и картины бодхисатв в Тамгалы-Тас (буквально «камни со знаками»), найденные на берегах реки Или, в 120 км к северу от Алматы», - сообщает издание.

2. Катание на лыжах в городе

Горнолыжный курорт Шымбулак находится в 30 минутах езды от центра города Алматы, что делает его идеальным для быстрой лыжной тренировки (сезон проходит с декабря по апрель). Это самый передовой горнолыжный курорт в Центральной Азии, поэтому вы можете рассчитывать на такие современные удобства как Wi-Fi и кафе.

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3. В поисках птиц

Если вы можете отличить гималайского улара от черногрудой красношейки, то вы можете отправиться в тур, 10-дневную поездку в отдаленные кемпинги в пустынях в поисках птичьего мира в Центральной Азии, организуемых орнитологами.

4. Ответ Гранд-Каньону

Будучи инстаграмным раем, огромный янтарный Чарынский каньон является казахстанским ответом Гранд-Каньону. Возможно, поездка из Алматы займет целый день.

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5. Эксцентричные музеи

Если вам нравятся эксцентричные небольшие музеи, не пропустите Музей народных музыкальных инструментов Казахстана в Алматы. Он расположен в красивом деревянном доме в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

6. Покупка конины

На зеленом базаре Алматы расположены прилавки конины лошади и требухи, взвешиваемые на огромных весах. Это, конечно, не лондонский Borough Market, но рынок даст вам представление о том, что едят казахстанцы, живущие в городе.

7. Чудесная мечеть

«Нур Астана» Мечеть «Нур Астана» находится в столице Казахстана, мечеть с золотыми куполами стала третьей по величине в Центральной Азии.

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8. Божественное озеро

Каинды Образованное при землетрясении в 1911 году и сокрытое в горах Тянь-Шаня, оно является блестящим бирюзовым озером с поднимающимися елями из воды, что создает уникальную панораму. Чтобы добраться, потребуется 5-часовая поездка из Алматы по неровной местности.

9. Байтерек

Монумент Байтерек - это популярная башня высотой 97 метров в столице Астане, которая увенчана «золотым шаром». Вы можете подняться в шар, символизирующий яйцо птицы Самрук, на высоте 86 метров, чтобы посмотреть на город и ухоженные сады, расположенные внизу.

10. Космос (возможно)

Издание пишет о том, что открыты туры на космодром Байконур.

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Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    94

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    93

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    115

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    69

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    142

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составила сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году
Цитата дня
Наша страна с каждым годом становится все краше, уверенно идет к новым вершинам, строит для вас прекрасное будущее. Вам выпало огромное счастье расти в такое время - все пути для вас открыты, все ваши мечты сбудутся. Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он принесет самое лучшее
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