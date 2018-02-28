Тимур Кулибаев предложил поднять зарплату госслужащим

Такое предложение председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев внес сегодня, 28 февраля, в ходе Второго республиканского форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

«Вторая задача, которую мы видим - оптимизация численности госаппарата. Действительно, если мы сокращаем контрольно-надзорные функции, после того анализа, который мы провели, в госаппарате сокращается 1 100 человек. Мы как бизнес-сообщество предлагаем, чтобы эти средства пошли на увеличение заработной платы оставшихся госслужащих, чтобы мы имели компактный, профессиональный, высокооплачиваемый госаппарат. Для того, чтобы люди, которые работают в госслужбе получали такие же заработные платы, как и в корпоративном секторе. Это позволит привлекать в госслужбу профессионалов», - пояснил он.

Также, по его словам, цифровизация в первую очередь должна происходить в секторе государственных услуг.

«Что касается предпринимателей, то мы работаем для того, чтобы создать правительство для бизнеса и те услуги, которые оказываются по линии МНЭ, МСХ, МИТ, чтобы мы все свели в электронный формат, чтобы исключить взаимодействие с чиновниками. Такая же задача стоит в таможенной сфере. Там очень много обращений и нареканий, и конечно, мы видим основной выход, в цифровизации», - отметил Т. Кулибаев.

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По его словам, в текущем году стоит задача по цифровизации услуг, оказываемых таможенными органами услуг (17 услуг – «Къ»), и таким образом свести к минимуму коррупционную составляющую в деятельности таможенных органов.