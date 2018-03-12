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Токмади суду: «Прошу учесть, что я выполнил все условия и смягчить мне наказание»

12.03.2018 17:39   2665   0

Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, выступил с последним словом в суде.

«Уважаемый суд, я согласен с предъявленным обвинением, свою вину признаю. Прошу учесть, что я полностью выполнил условия процессуального соглашения, наличие несовершеннолетних детей и применить наказание ниже низшего предела», - сказал Муратхан Токмади.

Его адвокат Анжелика Ажигулова также просила суд учесть наличие смягчающих обстоятельств и назначить наказание менее 10 лет лишения свободы. В качестве доводов защита привела тот факт, что Токмади совершил преступление под угрозой Мухтара Аблязова. Также ранее подсудимый подписал процессуальное соглашение о сотрудничестве и содействовал в раскрытии заказного убийства, выполнив все условия.

Как сообщалось ранее, гособвинение запросило для Токмади 12 лет максимального режима.

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12 лет максимального режима запросил гособвинитель для Муратхана Токмади. Об этом стало известно сегодня в ходе прений по делу об убийстве банкира Ерж...

«Наказание в виде конфискации имущества к Токмади применяться не будет, так как в ходе следствия не было доказано, что имущество добыто преступным путём. Отметим, ранее прокуроры запросили подсудимому Токмади за заказное убийство Ержана Татишева в 2004 году 12 лет лишения свободы», - отметили представители гособвинения.

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Напомним, главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве Ержана Татишева в 2004 году, начались в Таразе 16 февраля. Токмади признал свою вину полностью. В ходе разбирательства в суде выступили порядка 80 свидетелей. Дело рассматривается судьей Азаматом Тлеповым.

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