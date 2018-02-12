Торговые дома на Хоргоcе временно приостановят торговлю

Во время празднования Нового года по восточному календарю большинство бутиков МЦПС «Хоргос» будут закрыты с 11 до 25 февраля 2018 года.

Торговые дома на китайской стороне временно закроются.

Госграница Республики Казахстан будет работать в штатном режиме работы с 07:00 до 19:00.

АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» является компанией со стопроцентным участием государства, созданной в рамках реализации Соглашений между Правительством РК и Правительством КНР в целях создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алматинской области.

Фото: abctv.kz