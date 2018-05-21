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Три человека умерли от менингококковой инфекции в Алматы

21.05.2018 12:43   510   0

По состоянию на 21 мая 2018 года среди заболевших менингококковой инфекцией зарегистрировано 3 случая с летальным исходом. Умерли двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По данным комитета, в инфекционные стационары (взрослый и детский) обратилось 47 заболевших с подозрением на менингококковую инфекцию, из них 8 детей. На сегодняшний день зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев менингококковой инфекции, в трех случаях диагноз выставлен клинически. На 19 мая т.г. определено 715 контактных лица, из них лабораторно обследовано 613 человек, выявлен 1 носитель менингококковой инфекции. Остальные результаты лабораторных исследований в работе.

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«Анализ многолетней заболеваемости менингококковой инфекции показал, что в 2010 году было зарегистрировано 28 случаев с окончательным диагнозом, в 2011 г. – 44 случая, 2012 г. – 23 случая, 2013 г. – 49 случаев, 2014 г. – 36 случаев, 2015 г. – 66 случаев, 2016 г. – 16 случаев. В  2017 году случаи заболеваемости не регистрировались. Основной пик заболеваемости приходится на 2013 од. и 2015 -й. При проведении лабораторных исследований контактных из очагов менингококковой инфекции за последние 10 лет был выявлен 31 носитель инфекции, в том числе в 2015 г. – 17 человек. Тем самым, учитывая характерную цикличность заболеваемости, повышенная регистрация инфекции расценивается как ожидаемая», - говорится в сообщении ведомства. 

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Отметим, главный государственный врач Алматы вынес два постановления в целях стабилизации ситуации: «Об организации и контроле за проведением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при менингококковой инфекции» и «О введении ограничительных мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекции».

В постановлениях указано об организации и усилении работы фильтров в организованных дошкольных и школьных учреждениях, вузах и сузах и об ограничении посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«Питьевой режим в детских дошкольных организация соблюдается, во всех школах города установлены диспенсеры. Имеется необходимый запас моющих средств для выполнения детьми правил личной гигиены. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе дезинфекционного, питьевого режима, режима питания, проветривание помещений, купания находится под постоянным контролем», - говорится в сообщении.

Также в комитете охраны общественного здоровья напомнили о профилактике:  

1) При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) обращаться в приемные отделения  инфекционных стационаров города или в ближайшее лечебное учреждение. 

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2) Ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, спортивные секции и мероприятия.

3) Соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с моющими средствами после туалета и непосредственно перед приемом пищи.

4) Не обмениваться напитками, едой, мороженым, конфетами, жевательными резинками. Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.

5) Ограничить посещение мест массового скопления людей (развлекательные мероприятия).
Необходимо помнить, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить!

Справка:

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», т.е. люди, у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. 

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Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - выше всего заболеваемость зимой и ранней весной. Путь передачи инфекции - воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре). Возбудитель инфекции крайне неустойчив во внешней среде. 

Микроб проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей в организм здорового человека при длительном и тесном общении с больным или носителем (рядом спят, принимают пищу, учатся, воспитываются). От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни.

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Канат Бозумбаев
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