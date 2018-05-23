У 21 алматинца обнаружили менингококковую инфекцию

В Алматы менингококковую инфекцию обнаружили у более чем 20 человек. За последнее дни с подозрением на менингококковую инфекцию в больницы мегаполиса обратились еще 4 человека, сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья.

В алматинские больницы обратились уже свыше 50 человек

«За 3-4 дня обратились еще четыре человека. После проверки менингококка у них не обнаружилось. Они обратились для диагностики, чтобы себя обезопасить, подстраховаться. Из обратившихся 51 человек, в 21 случае нашли менингококковую инфекцию, остальные находятся на контроле», - проинформировала руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова.

Напомним, ранее сообщалось о 15 случаях заражения инфекцией и о трех случаях с летальным исходом, из них два взрослых человека и один ребенок, который посещал детский сад.