У алматинской преступной группировки была изъята картина Пабло Пикассо за 1,5 млрд тенге

4. Потому что не знают, как лечить людей

3. Потому что это слишком затратное мероприятие

4. Потому что не знают, как лечить людей

3. Потому что это слишком затратное мероприятие

Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?

Цитата дня

Он (Ким Чен Ын) сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада

Дональд Трамп

президент США