У алматинской преступной группировки была изъята картина Пабло Пикассо за 1,5 млрд тенге

Департаментом КНБ РК по Алматы совместно со Службой экономических расследований ДГД города Алматы 14 июня 2018 года осуществлено задержание группы лиц, занимавшейся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения, сообщила пресс-служба КНБ РК.
Как отмечается в письме КНБ, предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге.
«В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 УК РК (Экономическая контрабанда)», - говорится в сообщении.