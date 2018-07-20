Убийцам Дениса Тена грозит пожизненный срок

Убийцам известного казахстанского фигуриста Дениса Тена грозит пожизненное заключение.

Досудебное расследование по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена ведется по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК - убийство.

Согласно этой части, убийство человека наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание, в том числе, за убийство из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля на 26-м году жизни в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения.

В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины. Врачам не удалось спасти спортсмена. Он умер от большой потери крови.