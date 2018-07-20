Участок улицы Жарокова в Алматы перекроют на 11 дней

Участок улицы Жарокова перекроют на 11 дней, с 21 июля по 31 июля 2018 года, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Как отметили в акимате, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от улицы Дунаевского до проспекта аль-Фараби движение на данном участке будет перекрыто с 21 июля по 31 июля.

В ночь с 20 на 21 июля 2018 года, связи с ремонтными работами, по проспекту Абая будет перекрыто движение на участке с восточной стороны Назарбаева и ночью с 21 на 22 июля с западной стороны проспекту Назарбаева.

Фото: Kmv.gorodskoitelegraf.ru